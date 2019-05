Politiker liefern Entscheidungshilfe

Am Sonntag hat in Wertheims Main-Tauber-Halle Jugend Politik getroffen. Die Veranstaltung sollte für Erst- und Jungwähler eine Entscheidungshilfe für die Kommunalwahl in drei Wochen sein.

Wertheim. Am Anfang waren sie alle ein bisschen nervös. Die Mitglieder der Projektgruppe „Jugend trifft Politik“ natürlich, schließlich bereitet man so eine Veranstaltung nicht alle Tage vor. Aber auch

...