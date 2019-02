Politischer Aschermittwoch

Freudenberg.In Bierzeltatmosphäre wichtige Themen locker angehen: das charakterisiert den politischen Aschermittwoch. Den Ursprung hat diese Art der Veranstaltung übrigens in Bayern, ist inzwischen nicht nur in deutschland sondern auch in Österreich sehr beliebt.

Der traditionelle politische Aschermittwoch des SPD-Ortsvereins findet am Mittwoch, 6. März, statt. Ab 19 Uhr sind alle Bürger zum Heringsessen und zur politischen Diskussion im Nebenzimmer des Gasthof „Rose“, willkommen. Die SPD-Stadträte Werner Beck, Hartmut Beil und Peter Klement nehmen Stellung zu den aktuellen politischen Themen:

Verkehrslösung Freudenberg-Kirschfurt, Verkehrslösung am Tremhof, Radweg nach Mondfeld; Stadtentwicklung; Schulstandort; Kita; Altstadtentwicklung und Schließung von Rauch-Werk I; Entwicklung der Stadtteile; Zukunft Freudenberg 2020, Kommunalwahlen und Europawahl am 26. Mai 2019. Diese Themen können mit den Anwesenden diskutiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019