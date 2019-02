Polizei entdeckt nach Einbruch Gegenstände

Wertheim.Nach dem Einbruch in der vorherigen Woche in einen Container auf einem Firmengelände im Carl-Jakob-Kolb-Weg in Bestenheid, entdeckte die Polizei im Rahmen der Spurensicherung am Tatort diverse Gegenstände. Diese konnten niemandem zugeordnet werden, auch nicht dem festgenommenen Verdächtigen. Eventuell gab es einen Mittäter. Bei den Gegenständen handelt es sich um einen Bolzenschneider mit rotem Griff und einen silbernen Schlüssel mit einem Karabiner an einer Panzerkette. Die Polizei hat nun folgende Fragen: Wer weiß, wem diese Gegenstände gehören oder woher sie stammen? Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Gegenständen geben? Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim nimmt Hinweise unter Telefon 0 93 41/8 10 entgegen. Bilder: Polizei

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.02.2019