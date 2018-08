Polizei ermittelt jetzt den Aufenthalt

Anzeige

Wertheim.Wegen Verstrickungsbruchs und Sachbeschädigung sollte sich ein Angeklagter aus Hardheim beim Amtsgericht Wertheim verantworten. Er hatte gegen einen Strafbefehl mit einer Strafe von 90 Tagessätzen Einspruch eingelegt, erschien jetzt aber nicht zur Verhandlung. Die Richterin will nun von der Deutschen Post AG die Zustellung der Ladung zur Verhandlung durch Posturkunde überprüfen lassen. Dann folgt eventuell einen Haftbefehl und einen neuen Verhandlungstermin.

Wie vor Gericht bekannt gegeben wurde, ist der Beschuldigte schon öfter wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr aufgefallen. Verwarnungs- und Bußgelder zahlte er bisher aber nicht. Eine letzte Möglichkeit ist das Anbringen einer Parkkralle am Fahrzeug, wenn der Verkehrssünder auch Halter des Wagens ist. Das geschah beim Auto des Angeklagten, doch der brach die Parkkralle auf.

Jetzt sollte die Verhandlung stattfinden. Doch der Beschuldigte blieb dem Amtsgericht fern. Laut Postzustellungsurkunde wurde die Ladung zur Verhandlung in den zur angegebenen Anschrift gehörenden Briefkasten geworfen. Auf spätere Nachfragen kam die Mitteilung, dass der Beschuldigte in der Wohnung weder wohnhaft noch gemeldet sei. Das Gericht geht aber davon aus, dass der Angeklagte vom Termin der Verhandlung wusste. Ein Polizist sagte aus, dass er den den Beschuldigten öfter in Wertheim sehe.