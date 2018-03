Polizei geht von Brandstiftung aus

Anzeige

Wertheim.Nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus am Montagabend im Salon-de-Provence-Ring in Wertheim (wir berichteten) gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuer schnell gelöscht

Gegen 22.50 Uhr meldete eine Zeugin den Brand in dem von 32 Personen bewohnten Gebäude. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 22 Einsatzkräften vor Ort kam, hatte das Feuer gegen 23.15 Uhr gelöscht. Auch die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz, ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren im Einsatz.

Durch den starken Rauch wurden der komplette Treppenaufgang und eine Wohnung im Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungseigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der Wohnung.