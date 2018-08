Polizei kontrolliert auf unfallträchtiger Motorradstrecke

Anzeige

Bronnbach.Das sonnige Wetter am gestrigen Sonntag lockte zahlreiche Fahrer zu einer Motorradtour durch das Taubertal. Raser und Fahrer mit unzulässig umgebauten Maschinen mussten sich allerdings in Acht nehmen. Zwischen 12 und 18 Uhr kontrollierte die Polizei in Bronnbach Fahrer und Maschinen. Zudem kam hier etwas zum Einsatz, was man bei Polizeikontrollen in der Gegend eher selten zu sehen bekommt: ein mit Kamera und Geschwindigkeitsmesser ausgestattetes Polizeimotorrad in Zivil, das auffälligen Rädern hinterher fährt und dabei ihren Fahrstil und ihre Geschwindigkeit aufnimmt. So können Motorräder besser kontrolliert werden, da sie von einem Blitzer im Normalfall nur schwer erkannt werden. Noch vor Ort lässt sich das Video auf dem Bordcomputer abspielen und kann dem Motorradfahrer vorgeführt werden. Eine ausführliche Reportage zur Kontrolle finden Sie in unserer Dienstagsausgabe. eli/Bild: Katt