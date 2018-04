Anzeige

Wertheim.Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls am Samstagvormittag in Wertheim.

In der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr ist der Unbekannte mit seinem Wagen gegen den in der Aalbachstraße geparkten Opel Astra eines 69-Jährigen gefahren. Er flüchtete nach dem Unfall ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Opel entstand Schaden in Höhe von knapp 1000 Euro.

Der Wagen des Unfallverursachers müsste mindestens an einem Außenspiegel, vermutlich auf der Beifahrerseite, Beschädigungen haben. pol