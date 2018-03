Polizei sucht Zeugen zu blauem Pulver

Anzeige

Wertheim/Lauda.Der Disponent einer Entsorgungsfirma einer Firma aus Lauda teilte dem Polizeirevier Wertheim am Dienstagnachmittag mit, dass ein Arbeiter der Firma über Atembeschwerden klagen würde. Dieser hatte zuvor in Wertheim eine blaue Tonne mit Altpapier geleert und war dort in Berührung mit einem blauen Pulver gekommen. Die Besitzerin der blauen Tonne gab an, dass sie am Dienstagmittag die Tonne wieder ins Haus stellen wollte und an deren Rand blaues Pulver bemerkte. Dieses beschrieb sie als Farbpulver, ähnlich dem, das bei Farbfesten, wie Holi-Festivals, benutzt wird. Die Frau hatte ihre Tonne bereits ausgewaschen, es konnte kein Pulver gesichert werden. Sie hatte keine Beschwerden und gab an, das Pulver nicht selbst in die Tonne eingebracht zu haben.

In Lauda lief zeitgleich ein Gefahrguteinsatz der Feuerwehr bei der Entsorgungsfirma in der Tauberstraße an. Der gesamte Gefahrgutzug der Feuerwehr Main-Tauber war mit 56 Mann und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Es wurden weder in dem Transportfahrzeug noch in mehreren Tonnen Papiermüll Rückstände des Pulvers festgestellt. pol