Polizeibeamte beleidigt

Wertheim/Bestenheid.Ein junger Mann war im November in Bestenheid unterwegs, traf dabei auf fünf Polizeibeamte und beleidigte sie. Dieses Verhalten führte zu einer Strafanzeige.

Das Amtsgericht Wertheim stellte nun auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe das Verfahren gegen den geständigen 18-Jährigen ein. Allerdings muss er 200 Euro Strafe an den Jugendhilfefonds des Landratsamtes Main-Tauber zahlen und einen Entschuldigungsbrief an vier Polizisten schreiben. Gegenüber dem fünften, der als Zeuge anwesend war, entschuldigte er sich in der Verhandlung persönlich.

Der Angeklagte war bereits mehrfach wegen Besitzes von Drogen aufgefallen. Diese „schlechte Erfahrung“ mit der Polizei in diesem Zusammenhang habe ihn in der Reichenberger Straße zu der Beleidigung veranlasst, sagte er jetzt vor Gericht aus. Gleichzeitig versprach er, dass so ein verhalten nicht mehr vorkommen werde.

Der Beschuldigte hat noch sechs Geschwister, war zwischendurch von zu Hause ausgerissen und zeitweise bei einer Pflegefamilie untergebracht. Eine Ausbildung nach der Hauptschule brach er ab, auf der nächsten Ausbildungsstelle wurde ihm gekündigt. Zur Zeit wohnt er mit einem älterem Bruder in Wertheim, und habe gelegentlich Kontakt zu seiner ehemaligen Pflegefamilie. goe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.06.2019