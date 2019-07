Polizeiverordnung verabschiedet

Wertheim.Weil 20 Jahre vorüber sind, tritt die Wertheimer „Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern“ Ende des Monats außer Kraft. Um zu vermeiden, dass vorübergehend keine Verordnung in Kraft ist, verabschiedete der Gemeinderat am Montag einstimmig eine neue. Bürgermeister Wolfgang Stein erläutertet, dass diese sich an einem Muster des Gemeindetags und der bisherigen Fassung orientiere, da diese sich bewährt habe.

Die wesentlichen Veränderungen betreffen demnach die Privilegierung von Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen und Spielplätzen ausgehen. Weiter wird eine Alkoholverbotsregelung beispielsweise für Grillstellen für unwirksam erklärt. Wolfgang Stein stellte klar, dass die Verordnung nur für den öffentlichen, nicht für den privaten Bereich gelte.

Hundebesitzer, deren Haustiere beispielsweise Obstwiesen- und landwirtschaftliche Flächen mit Kot verunreinigen, können deswegen auf Grundlage der Polizeiverordnung nicht belangt werden, stellte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr klar. Man müsse Betroffene auf den Privatrechtsweg verweisen.

Auf Spielplätzen und Erholungsanlagen in Wertheim-Ost entwickelten sich Gänse und Enten regelrecht zu einer Plage, erläuterte Songriet Breuninger (Freie Bürger). Die Polizeiverordnung biete zwar eine Grundlage für die Verfolgung von Verletzungen des Fütterungsverbots für freilebende Tiere. Der Vollzug hänge aber von den vorhandenen Personalressourcen ab, so Bürgermeister Wolfgang Stein. wei

