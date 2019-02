Polizisten mit Baseballschläger bedroht

Wertheim.Ein Autofahrer, bei dem der Verdacht von Alkohol- und Drogenkonsum bestand, sollte im Juli 2018 in Külsheim zur Entnahme einer Blutprobe mit der Polizei mitkommen. Mit einem 80 Zentimeter langen Baseballschläger in der Hand schrie er die Beamten an: „Haut ab, oder ich schlag’ Euch den Schädel ein.“ Zudem wehrte er sich erheblich gegen die Festnahme.

Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr (1,79 Promille), Bedrohung und Widerstands muss sich der 36-Jährige nun beim Amtsgericht Wertheim verantworten. Beim ersten Verhandlungstermin bestätigte die Beweisaufnahme die Vorwürfe. Die Prozessbeteiligten waren sich einig, dass zum Zeitpunkt der Taten beim Angeklagten die Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert war.

Der Verteidiger wollte aber nicht ausschließen, dass die Schuldfähigkeit sogar aufgehoben war. Das Gericht gab dem entsprechenden Antrag statt. Ein medizinischer Sachverständiger wird nun ein Gutachten erstellen. So lange ist das Verfahren ausgesetzt.

Am Tattag kam der Angeklagte mit seinem Pkw am Privatrundstück eines Polizisten in Külsheim vorbei. Der Motor heulte auf, und der Wagen hüpfte „wie ein Känguru“. Der Beamte merkte sich das Kennzeichen, folgte dem Wagen zu Fuß, den er dann einige Straßen weiter entdeckte. Er lief unauffällig daran vorbei. Auf dem Fahrersitz saß der Angeklagte und hörte laute Musik. Der Polizist verständigte seine diensthabenden Kollegen.

Pfefferspray eingesetzt

Der daraufhin heranfahrende Streifenwagen stoppte 40 Meter hinter dem Auto des Beschuldigten, der in dem Moment ausstieg. Den Baseballschläger hielt er mit beiden Händen schräg über der rechten Schulter. Die zwei Beamten warnten den Mann mehrfach und setzten dann in einem Abstand von vier Metern Pfefferspray ein.

Der Mann ging zu Boden, beruhigte sich aber nicht. Wegen seines Widerstandes bereitete es erhebliche Mühe, seine Hände hinter dem Rücken zu schließen.

Inzwischen kamen weitere Polizisten. Weil er trat, wurden die Füße des 36-Jährigen mit Kabelbindern fixiert. Der Angeklagte beruhigte sich etwas, ein Polizist spülte ihm die Augen aus.

Dann flammte der Widerstand des Beschuldigten erneut auf. Der 115 Kilogramm schwere Mann musste in den Transportwagen und auf dem Polizeirevier Wertheim in die Beruhigungszelle getragen werden. Hier folgte durch einen Arzt die Entnahme der Blutprobe. Danach wurden die Fixierungen gelöst, der Mann beruhigte sich. Er wurde später in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Tauberbischofsheim gebracht.

In der Verhandlung erklärte der Angeklagte, sein damaliges Verhalten mit der Kündigung seines Arbeitsplatzes einige Tage zuvor. Er habe daraufhin Alkohol getrunken und Marihuana konsumiert. Warum er den Schläger in die Hand nahm, wisse er nicht. Seine Erinnerung setze erst ein, als ihm das Pfefferspray in den Augen brannte.

Im Krankenhaus sei er sechs Wochen behandelt worden (Unterbringungs-Beschluss des Amtsgerichts Tauberbischofsheim). Die Medikamente hätten geholfen. Es folgten drei Wochen Alkoholentgiftung. Seit November mache er eine Alkohol-Entwöhnungstherapie. Der Mann entschuldigte sich bei der Polizei.

Ein Beamter erklärte als Zeuge, er wisse nicht, ob der Beschuldigte damals wahrgenommen hat, was man von ihm wollte. Der Mann habe „neben sich gestanden“. Andererseits habe er ihn und seine Kollegen als Polizisten erkannt.

Im Arztbericht zur Blutentnahme heißt es, der Alkohol erkläre nicht das aggressive Verhalten. Der Mediziner vermutete eine psychische Erkrankung und Drogen.

Kann der Sachverständige im Gutachten Schuldunfähigkeit nicht ausschließen, geht der Angeklagte straffrei aus, wenn er bisher keine ähnlichen Taten begangen hat. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019