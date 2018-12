Wertheim.„Ich sehe eine Stadt, deren Ruhm bis zu den Sternen steigen wird“, orakelte einst die mythische Stammesmutter Libuse. Aus ihrer sagenhaften Vision entstand Prag, die goldene Stadt an der Moldau. Ihr gewachsenes Zentrum blieb im Kern über die Jahrhunderte erhalten, wie in keiner anderen Metropole Europas. Die seltene Eintracht von Gotik, Barock und Renaissance verleiht Prag ein einzigartiges Flair. Am Albstädter Ring stehen die Herrschaftshäuser aller Stilepochen Spalier. Dahinter ragt die Theynkirche auf.

Am Rathausturm mit seiner astronomischen Uhr, dem Orloj, sammeln sich zur vollen Stunde die Besucherscharen. Der in Europa einmalige Königsweg führt über die Karlsbrücke zur Prager Burg, dem Hradschin. Hier thront auch das Kloster Strahov mit seinen 800 Jahre alten Bibliotheken. Unter der Reiterstatue am belebten Wenzelsplatz entschied sich immer wieder das Schicksal Tschechiens. Die Synagogen und der alte Friedhof in der Josefstadt entführen in die Welt der jüdischen Gemeinde.

Der rund 90-minütige Reisefilm wird am Sonntag, 16. Dezember, um 16 Uhr, am Montag,17. Dezember, um 20.15 Uhr und am Mittwoch, 19. Dezember, um 18.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino gezeigt.

