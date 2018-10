Predigt wird von der Leinwand aus gehalten

Wertheim.Um Grenzenlose Liebe handelt es sich beim Filmgottesdienst von Compassion, der am 21. Oktober um 19.30 Uhr im Arkadensaal Wertheim stattfindet.

Compassion ist eine weltweite Organisation, die sich für Kinder, die kaum Chancen haben, stark macht, ihnen Ausbildung, Essen und Wohnung gibt. Die Evangelische Allianz Wertheim lädt zu diesem Filmgottesdienst ein. Einlass ist um 19 Uhr. Die Trommelgruppe Blefono wird mit dabei sein und Gäste aus Wertheim und Umgebung, die von einer grenzenlose Liebe erzählen, die sie selber erlebten.

Die 20-minütige Predigt kommt dabei von der Leinwand statt der Kanzel. Gehalten wird sie von Andreas Malessa - Journalist, Theologe und Autor. Malessa entfaltet seine Gedanken zu „Grenzenlose Liebe“ an einem besonderen Ort der Christenheit: den Felsenkirchen von Lalibela in Äthiopien, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Es geht um eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, die vom Barmherzigen Samariter. Und um eine berührende Begegnung, die Malessa in Äthiopien hatte: mit dem früheren Waisenkind Selamawit. com

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018