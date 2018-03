Premiere für den „5-Kilometer-Cross- und Hindernis-Fun-Lauf“

Anzeige

Der „1. Puls 300“, ein Cross- und Hindernis-Fun-Lauf, findet am Sonntag, 4. März, ab 12.30 Uhr in Külsheim statt. Veranstalter ist die Leichtathletikabteilung des FC Külsheim.

Als Crosslauf-Veranstalter ist FC Külsheim schon seit über 18 Jahren aktiv und bietet auch in diesem Jahr wieder einen 10-Kilometer-Crosslauf an. Mit fast 300 Höhenmetern präsentiert die Leichtathletikabteilung des FC wieder eine Strecke, die es in sich hat. Auch die offenen Kreismeisterschaften im Crosslauf des Kreises „Tauber-Buchen“ für die Schüler und Jugendlichen stehen an diesem Tag auf dem Programm.

Neu in diesem Jahr ist nicht nur der Name der Veranstaltung, sondern auch der 5-Kilometer-Hindernis-Fun-Lauf. Auf einem Rundkurs von etwa 1,25 Kilometern, der vier Mal zu durchlaufen ist, sind fünf Hindernisse platziert, die auf allen Vieren, hangelnd oder kletternd zu überwinden sind.