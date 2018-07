Probiertouren durch die Weinberge

Anzeige

Lindelbach.Der 42. Lindelbacher Weinwandertag findet am Sonntag, 22. Juli, statt. Schon ab 8 Uhr kann man zu einer Tour durch die Weinberge des Ortes aufbrechen. Unterwegs laden zwei Weinstände zur Rast ein. Hier können sich die Wanderer stärken und die lokalen Weine probieren.

Für alle, die mehr über Lindelbach und seine Umgebung erfahren möchten, bietet Ortsvorsteher Egon Schäfer um 10 und 14 Uhr je eine geführte Wanderung an. Treffpunkt ist am Festplatz. Dort wird auch für das leibliche Wohl aller Wanderer und sonstiger Besucher mit Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und in einer Weinlaube gesorgt sein.

Am Abend vorher, dem 21. Juli, findet um 20 Uhr eine Weinprobe im Gemeinschaftsraum statt (bei schönem Wetter im Freien). Die neun Weine werden von der ehemaligen Weinkönigin aus Württemberg, Andrea Ritz, vorgestellt. Hierfür sind Reservierungen erforderlich (Telefon 09342/8588155 oder E-Mail an kontakt@wkv-lindelbach.de mit Angabe der eigenen Telefonnummer).