Probleme bei Zufahrt zum Almosenberg

Anzeige

Das Thema Verkehr rund um Bettingen und sein Gewerbegebiet bewegt seit langem die Gemüter. Am Samstag fand eine weitere Datenerhebung zur Analyse der Verkehrsflüsse statt.

Bettingen. Mit insgesamt zehn Videokameras zeichnete das Ingenieurbüros Brilon Bondzio Weiser aus Bochum den Verkehr am Samstag an zehn zentralen Punkten rund um das Gewerbegebiet Almosenberg auf. Die Auswertungen der Erfassung fließen in das Verkehrsgutachten ein, das der Erstellung eines neues Verkehrskonzepts für das Gebiet dient. Es ist weiterhin Teil des Verfahrens zur Festlegung eines Bebauungsplans für eine Erweiterung des Gewerbegebiets. Dieses soll eine Fläche von rund 12,3 ha umfassen und östlich an das bestehende Gewerbegebiet Almosenberg grenzen.

Querschnittsmessung

Bereits im März dieses Jahres hatte das Büro in der Zeit vom 15. bis 25. März eine Querschnittsmessung vorgenommen. Dabei wurden mit Hilfe von Radartechnik, die an Laternen- oder Verkehrsschildposten angebracht war, 24 Stunden pro Tag die Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen gezählt, ihre Geschwindigkeit erfasst und anhand ihrer Länge die Fahrzeugart bestimmt. Gemessen wurde damals unter anderem im Bereich Almosenberg, dem Ortsinneren von Bettingen und an der L 2310. Zusätzlich zählte man an zwölf Knotenpunkten per Videotechnik an einem Donnerstag.