Probleme der Bettinger grundsätzlich lösen

Anzeige

Einen neuen Anlauf nimmt die Ansiedlung eines Möbelmarktes in Bettingen. Dem Unternehmen wird ein Gelände auf dem Almosenberg angeboten.

Wertheim. Für viele Bettinger ist die Sache klar: Sie erteilen der Ansiedlung des Möbelmarktes „Mömax“ eine definitive Absage. „Bettingen sagt NEIN – und das soll auch so bleiben“, steht auf den Plakaten, die die zahlreichen Gäste in die jüngste Sitzung des Gemeinderats am Montag mitgebracht haben.

So kategorisch lehnen die meisten Gemeinderäte den Möbelmarkt nicht ab. Mit 15 Stimmen fiel die Entscheidung für einen neuen Anlauf bei der Suche nach einem geeigneten Standort für den Möbeldiscounter. Dem Investor, der XXXLutz-Gruppe, wird nun ein maximal 8000 Quadratmeter großes Gelände auf dem Almosenberg östlich der Firma Hymer angeboten. Zwei Gemeinderäte enthielten sich der Abstimmung, die drei Gegenstimmen kamen aus dem Lager der Grünen beziehungsweise eine aus dem der SPD.