Produktivität hochschrauben

Wertheim.Um über die aktuelle Entwicklung des Geschäftsfeldes Elektronikfertigung zu informieren, begrüßte die Ersa-Geschäftsführung die Belegschaft in der neuen Fertigungshalle. In wenigen Tage werde die neue Linie in Betrieb genommen und die erste Maschine produziert. Der April sei ein sehr guter Monat gewesen, die Auftragslage im Plan, positiv auch die Prognose für die Auftragseingänge der nächsten Monate.

„Mit der gewachsenen Produktionsfläche und strukturellen Anpassungen sind wir bestens gerüstet, die Produktivität weiter nach oben zu schrauben und das Potenzial für weiteres Wachstum zu heben“, sagte Ersa Geschäftsführer Ralph Knecht. Auch das Ersa Team wächst weiter und konnte drei neue Kollegen in den Bereichen Produktmanagement, Softwareentwicklung und Vertriebsassistenz begrüßen. Ebenfalls gab es einen Hinweis auf offene Stellen in verschiedenen Bereichen.

Nach Strategie und Zahlenwelt folgte die Ehrung langjähriger Mitarbeiter, die dem Unternehmen seit vielen Jahren die Treue halten.

Als Erster geehrt wurde Karl Wennes, der am 21. Mai 2004 als Techniker in der Projektabteilung Lötmaschinenbau in die Ersa GmbH eingetreten war und heute Projektleiter für Serien- und Applikationsaufträge im Auftragszentrum ist. Der Dienstädter kennt die speziellen Ersa Lösungswege und ist zudem ausgewiesener Spezialist für Peripherielösungen bei Wellenlötanlagen.

Auf 25 Jahre bringt es Georg König, der am 16. Mai 1994 bei der Ersa startete – der gelernte Kfz-Elektriker ist heute als Techniker und Entwickler für die Elektronik der Ersa Lötwerkzeuge zuständig. Mit breitem Fachwissen und analytischem Verständnis macht der Mondfelder einen zuverlässigen und exakten Job – wichtige Voraussetzung für einen stabilen Betrieb der Ersa Tools.

Der dritte Jubilar war Wilfried „Wille“ Bechtel, der seit dem 8. Mai 1989 als Industriemechaniker für Ersa arbeitet. Ab 1. November 2001 übernahm der Wertheimer als Gruppenleiter die Montage Wellenlötanlage und kümmert sich aktuell um die Baugruppenmontage, die inzwischen auch in der Kurtz Ersa Logistik in Kreuzwertheim stattfindet. Der Ersa Geschäftsführer dankte den Jubilaren für ihren engagierten Einsatz im Unternehmen, neben einem bunten Blumenstrauß gab es jeweils auch ein Geldgeschenk im Kuvert. Zum Schluss verabschiedet wurde dann Gerd Baumann aus Werbach, der erst Mitte März für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet worden war und zum 1. Mai 2019 von der Schaltschrankmontage in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt ist. ersa

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019