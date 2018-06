Professoren drücken die Schulbank

Anzeige

Auch als Professor hat man niemals ausgelernt. So nutzten ihre Chance, die Ingenieurskompetenz der Region Wertheim besser kennenzulernen.

Wertheim. Anlass der Schulung ist die Kooperation des SmartLab 4.0 des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) mit der SRH Fernhochschule. Denn in den Räumen des SmartLabs sollen nun auch Studierende der Mobile University von der hervorragenden Infrastruktur, insbesondere der intelligenten Fabrik, profitieren.

Entwicklung von Lerneinheiten

Auf dem Stundenplan standen daher für die zwei Professorender SRH Fernhochschule, Dr. Dietmar Hildenbrand und Dr. Fabian Behrendt , unter der Leitung der wissenschaftlichen Lehrkräfte Jörg Schwab und Christopher Gebert, neben einer intensiven Analyse und Anwendungsphase der Anlage des SmartLabs 4.0 die Entwicklung von Lehr- und Lerneinheiten für die Studierenden der SRH Fernhochschule. „Ich bin begeistert, wie man hier im SmartLab schulische, berufliche und Hochschul-Ausbildung miteinander verbinden kann“, so Prof. Hildenbrand, Professor für Technologie- und Systementwicklung. Er freut sich schon auf seine erste Veranstaltung mit seinen Studierenden. „Das Gute an der Mobile University ist, dass man jederzeit mit dem Studium beginnen kann, so können immer neue Studierende hinzukommen und das SmartLab nutzen.“