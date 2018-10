Profis beim Einsatz für andere

Wertheim/Külsheim.Beim Festakt „50 Jahre Technisches Hilfswerk Ortsverband Wertheim“ sprach Gründungsmitglied Peter Steinbach das erste der Grußworte. Er sagte, er erinnere sich gerne an die Anfänge des Ortsverbands nach der Gründung an der Alten Steige. Man habe das Segelflugheim als Quartier angenommen eine „VW-Pritsche“ als erstes Einsatzfahrzeug genutzt. Was 1968 in einem Lehrgang geübt wor-den sei, habe auch beim Hochwasser 1970 umgesetzt werden können, was dem Ortsverband hohe Anerkennung gebracht habe.

MdB Alois Gerig lobte den Wertheimer Ortsverband, der außerordentlich für die Bürger wirke. Das THW und die anderen Blaulichtorganisationen ließen die Bürger ruhiger schlafen. Sie seien da, wenn es Not abzumildern gebe, lokal, regional und deutschlandweit. Das Wirken geschehe zumeist ehrenamtlich und könne nie und nimmer hauptamtlich geleistet werden. Gerig sagte auch mit Blick auf die zunehmenden Wetterextreme: „Gut, dass ihr da seid“.

Reinhard Frank, Landrat des Main-Tauber-Kreises, bezeichnete das Ehrenamt, wie es auch durch den Ortsverband Wertheim des THW ausgeübt wird, als „Bindungskraft der Gesellschaft“. Katastrophen seien nicht digital, sondern real,. Der Ortsverband habe die vielen Einsätze mit Bravour gelöst. „Ihr seid das sanfte Ruhekissen des Landrats“, sagte Frank speziell an die jungen Leute gerichtet. Das Ruhekissen stütze sich auf einen hohen Ausbildungsstand und ein professionelles Eintreten für den Anderen. Helfen, wenn die Not groß sei, zeige eine zutiefst humanitäre Einstellung.

Wolfgang Stein, Bürgermeister der Stadt Wertheim, überbrachte sowohl Grüße und Glückwünsche der großen Kreisstadt wie auch jene des Külsheimer Kollegen Thomas Schreglmann. Der Ortsverband Wertheim sei in Wertheim eingegliedert als wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft innerhalb eines guten Miteinanders mit gutem Austausch untereinander, „das geht in die richtige Richtung“. Stein freute sich über tolle Jugendarbeit des Ortsverbands und meinte, die Unterstützung der Stadt sei sicher.

Andreas Schilder, Sprecher der Ortsbeauftragten in der Region Heilbronn, würdigte das Engagement des Ortsverbands Wertheim in der Region. Dieser stelle unter Beweis, was gelernt und gut umgesetzt werde, tue viel für das Gemeinschaftsgefühl. „Ihr dürft darauf stolz sein“, fasste Schilder zusammen.

Stefan Tiederle, stellvertretender Wertheimer Stadtbrandmeister, sprach für die anderen Hilfsorganisationen. Er stellte viele Berührungspunkte fest, auch bei der größten gemeinsamen Aufgabe „Hochwas-ser“. Es gebe eine gute Zusammenarbeit, jeder erfüllte seinen Part hervorragend.

Ortsjugendbeauftragter Maximilian Gerberich unterstrich, im Ortsverband gebe es „eine zentrale Per-son“. Der Ortsbeauftragte Matthias Weitz sei oft „der erste, der kommt und der letzte, der geht“. Zudem versuche er auch in der Fülle der Aufgaben immer Wege für Verbesserungen zu finden. Das sei nicht selbstverständlich. hpw

