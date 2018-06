Programm erweitert

Anzeige

Auf der Rückfahrt wird Station in Effeldorf bei Dettelbach gemacht. Dort hat sich die einzige Lorettokapelle in Franken erhalten. Sie wurde 1653 erbaut und zeigt das besondere Schema dieser von dem italienischen Wallfahrtsort Loretto beeinflussten Typus. In ganz Europa wurde diese Kapelle nach dem Vorbild in Loretto kopiert. Bei dieser Kapelle dort soll es sich nach der historischen Überlieferung um das Wohnhaus der Maria handeln, das auf dem Weg von Palästina über Dalmatien nach Loretto von Engeln gebracht worden ist.

Die Fahrt beginnt an der evangelischen Kirche in Bestenheid um 7.40 Uhr, dann Frankenplatz Wartberg und Rotkreuzstation. Start ist am Spitzen Turm um 8 Uhr. Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr. Anmeldung beim Fotogeschäft Schäfer. hv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.06.2018