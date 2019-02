Projekt zur Inklusion startet

Wertheim.Drei Bewohner des Wohnheims „Frankensteiner Straße 4“ der Johannes-Diakonie Mosbach werden im neuen Gesundheitszentrum „Top vital“ des TV Wertheim Übungsstunden absolvieren. Die Volksbank Main-Tauber Stiftung unterstützt die 24 Übungsstunden finanziell mit 1000 Euro.

Das Vorstandsmitglied der Stiftung, Robert Haas, und Kurator Walter Scheurich übereichten dabei symbolisch einen Scheck an den Vorsitzenden des TV Wertheim, Axel Wältz. Die Übungseinheiten werden durch Sportwissenschaftler und Therapeuten des „Top vital“ organisiert. Wältz dankte für die Initiative. Der TV Wertheim sei ein gemeinnütziger Verein.

Viele wichtige gesellschaftliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Jugendarbeit, wird von den gemeinnützigen Vereinen übernommen. Deswegen sei es für den Verein selbstverständlich, den Bewohnern des Wohnheims die Möglichkeit der Sportausübung zu geben und so eine Teilhabe am öffentlichen Leben in Wertheim zu ermöglich. Neben dem Vorstand freuen sich auch die Mitarbeiter des „Top vital“ auf dem Reinhardshof auf dieses wichtige Projekt, so Axel Wältz abschließend.

