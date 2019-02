Projektchor probt

Bestenheid.Der „Projektchor Gottesdienst“ bildet sich spontan am Samstag, 2. März, bei der Probe von 10 bis 12.30 Uhr im Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirche in Bestenheid. Wer Spaß an einfachen, neuen Liedern hat, ist willkommen, unter der Leitung von Bezirkskantorin Katharina Wulzinger Stücke aus dem „Neuen Anhang“ zu singen. Auch Sänger, die nur am Samstag die neuen Lieder kennenlernen wollen, können mitmachen. Der „Projektchor Gottesdienst“ wirkt am Sonntag, 3. März, um 10.15 Uhr beim Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche mit. Pfarrerin Dr. Verena Mätzke predigt im Rahmen der Reihe „Sand im Getriebe“ der Wertheimer Kirchengemeinde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019