Prüflingen nichts geschenkt

Wertheim.Zum Jahresabschluss führte die Karateabteilung des TV-Wertheim nochmals eine Gürtelprüfung durch. Diese wurde in den einzelnen Altersgruppen vom Cheftrainer der Abteilung, Schlatt, 6. Dan, selbst abgehalten und war trotz Weihnachtserwartung kein Geschenk an die Prüflinge.

Es wurde die Prüfungslehre des Karate in Kata, die Grundschule und Partnerübung geprüft. Die Examina wurden in Minis, fünf bis zehn Jahre, und Kindergruppe, zehn bis 15 Jahre, unterteilt. Es bestand Koran Tuna Gakar seine erste Prüfung und damit weiß-gelb. Seinen grün-weißen Gurt in der Gruppe der Minis erkämpfte sich Yannik Pachl. Aus der Kindergruppe erreichten Lars Poschmann, Paul Stumpf und Leonie Reimche nach tollen Leistungen den grün-weißen Gürtel der Jugend und damit die Anwärterschaft auf die ersten Vollgürtel im nächsten Jahr.

