Prüfungen gehören dazu

Prüfungen sind anstrengend. Sie kosten Kraft. Und nicht alles hat man dabei selbst in der Hand. Manchmal liegt es einfach an dem kleinen Quäntchen Glück, ob man besteht oder nicht. Deshalb freuen sich die wenigsten Menschen auf eine Prüfung, sondern fürchten sie eher.

Auch das Leben selbst stellt uns vor allerlei Prüfungen. In jedem Leben gibt es schwierige Phasen. Auslöser können eine enttäuschte Liebe sein oder eine schlimme Krankheit, ein Umzug oder Streit in der Kollegenschaft, der Verlust eines geliebten Menschen oder eine ungewollte Schwangerschaft, die Niederlage bei einer Wahl oder bei einer Weltmeisterschaft. Werde ich diese Belastungsprobe bestehen? Bringe ich die nötige Geduld auf? Bin ich stark genug? Finde ich eine Lösung, einen Ausweg? Bekomme ich die Hilfe, die ich jetzt brauche? Wird meine Familie zu mir halten?

Prüfungszeiten sind harte Zeiten für mich und für die Menschen um mich herum. Aber: Prüfungen bieten auch eine Gelegenheit, uns zu beweisen. Wir können zeigen, was wir gelernt und verstanden haben vom Leben und von der Liebe, vom Miteinander und von der Solidarität, vom Vertrauen und vom Vergeben. Und: Prüfungen bedeuten meistens einen Einschnitt. Danach tun sich neue Möglichkeiten, neue Perspektiven auf, nicht nur für Schulabgänger. Das Alte ist abgeschlossen. Man hat „seine Lektion gelernt“ und ist einen Schritt weiter. Jetzt gilt es, neue Wege zu beschreiten, neue Erfahrungen zu machen mit mir selbst und mit anderen.

Prüfungen gehören zu den Dingen im Leben, denen man schwer aus dem Weg gehen kann. Sie gehören einfach dazu. Auch schon in biblischer Zeit. Denken wir nur an Abraham und Sara, die bis ins hohe Alter auf ein Kind warten mussten; oder an das Volk Israel, das 70 Jahre lang in der Fremde gefangen war; oder an Maria, die ihren Sohn am Kreuz sterben sah. Aber in jeder Prüfung gilt auch die Zusage, die der Apostel Paulus uns aus eigener Erfahrung weitergibt: „Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht.“ (1. Korinther 10,13) Mit anderen Worten: Gott hat Dich im Blick. Er kennt dein Leben mit all seinen Herausforderungen und lässt Dich damit nicht alleine. Er weiß, was du brauchst und sorgt für Entlastung. Verlass Dich drauf!

Cornelia Wetterich, evangelische Schuldekanin im Kirchenbezirk Wertheim

