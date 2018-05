Prüfungen Thema im Erzählcafé

Anzeige

Hofgarten.Seit inzwischen mehr als vier Jahren gibt es als gemeinsame Initiative der Johanniter-Altenpflegeschule im Hofgarten und des Seniorenbeirats der Stadt Wertheim das Wertheimer Erzählcafé. Das erste Treffen in 2018 findet am Montag, 28. Mai, um 14 Uhr, wie immer im Café Sahnehäubchen am Hofgarten-Schlösschen statt.

Es geht um das Thema „Ein ganzes Leben lang: Prüfungen“. Was so auf einen zukommt und wie der Einzelne damit umgeht, wird im Gespräch zwischen Jung und Alt erörtert. Das Erzählcafé will mit einem monatlichen Treffen in lockerer Runde den Austausch zwischen älteren Bürgern der Stadt Wertheim und jungen Menschen wie den Auszubildenden der Altenpflegeschule pflegen.

Das Café am Schlösschen ist auch gut mit dem Bus erreichbar. Wer teilnehmen will, aber keine Fahrmöglichkeit hat, wird von den Johannitern zuhause abgeholt und anschließend wieder nach Hause gebracht. Dieser kostenlose Fahrdienst muss aber spätestens am Freitag vor dem Erzählcafé bei den Johannitern unter Telefon 0 93 42 / 91 10 20 bestellt werden. Unter der gleichen Rufnummer erfolgt die telefonische Anmeldung Hier kann auch ein Faltblatt mit den nächsten Erzählcafé-Terminen angefordert werden.