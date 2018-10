Prügelei von Schülern endet vor Gericht

Wertheim.In einer Verhandlung am Amtsgericht Wertheim ging es um Streitigkeiten unter Schülern. Nach einer Beleidigung hatten zwei Schüler vereinbart, sich „zur Klärung“ am Bahnhof in Wertheim zu treffen. Als einer der Schüler zur verabredeten Stelle kam und den anderen Schüler mit weiteren vier Personen stehen sah, fuhr er vorbei und in den nahen Einkaufsmarkt. Von dort sandte er eine Nachricht an den anderen Schüler. Dieser kam mit Begleitung zum Parkdeck des Marktes. Man drängte den Schüler in den Aufzug, und verabreichte ihm Schläge. Im Markt schritt das Personal ein. Hinterher verspürte der Geschädigte Schmerzen und ein Ohrgeräusch. Das gemeinschaftliche Auftreten erfüllte den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung, auch wenn einige der Beteiligten nicht zugeschlagen hatten. Sie haben aber durch ihr „Drumherum-Stehen“ eine Drohkulisse gegen den geschädigten aufgebaut.

Gegen drei Schüler fand bereits eine Verhandlung vor dem Jugendgericht statt. Auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe Main-Tauber wurde dieses Verfahren gegen einen Täter-Opfer-Ausgleich vorläufig eingestellt. Einer der Drei, beim Schlagen nicht aktiv aber schon zuvor auf andere Weise auffällig, muss 20 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Gegen die übrigen zwei Täter, 33 und 24 Jahre, verhandelte jetzt das Amtsgericht. Der Metallbauer und der Zeitarbeiter aus Wertheim waren bei der Körperverletzung anwesend. Obwohl beide Angeklagte erwachsen sind, wurde eine Gleichbehandlung mit den Schülern gefordert. das Gericht stellte auch dieses Verfahren vorläufig ein. jedoch müssen beide Täter jeweils 15 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. goe

