PS-Los beschert Ehepaar Schulte neues Auto

Wertheim.Mit ihrem PS-Los bei der Sparkasse Tauberfranken wurden Udo und Gretel Schulte Gewinner der Herbst-Sonderauslosung von „PS-Sparen und Gewinnen“. Das Los besitzen sie schon lange. Dass sie ein Auto gewinnen, damit hatten sie nicht gerechnet. Wolfgang Reiner, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken, überreichte nun im Autohaus Spindler in Kreuzwertheim die Autoschlüssel für den neuen Audi Q2. „Dass der Gewinn nach Wertheim geht, freut mich sehr“, so Kundenberaterin Andrea Kronmüller. Das PS-Los-Sparen habe drei Funktionen, erklärte Reiner: Losinhaber sparen, können Preise gewinnen und helfen, etwas Gutes zu tun. Mit einem Teil der Lotterieeinnahmen unterstütze die Sparkasse karitative und soziale Einrichtungen in der Region. Das Bild zeigt Wolfgang Reiner (links) mit den Gewinnern und Andrea Kronmüller (Zweite von rechts). spaka/Bild: Fotostudio Schäfer

