Puszta-Stangen und Bratwurst begeistern Jury

15 Mal Gold, einmal Silber erhielten die Würste von Edwin Strauß beim internationalen Wettbewerb der handwerklichen Fleischwarenhersteller in den Niederlanden.

Dertingen/Roermond. Der Frühling hatte schon seinen ersten Auftritt, und die Fußball-WM ist auch nicht mehr weit. Und sobald die Grills in den Gärten zu glühen beginnen, läuft sich auch Edwin Strauß warm. Bei dem Dertinger Metzgermeister hat schon jetzt die sommerliche Hochsaison in der Wurstküche begonnen. Denn neben Steaks und Koteletts, Filets und Bauchscheiben darf die Bratwurst nicht fehlen. Echte Fans unter den Kunden diskutieren nicht lange, ob diese denn gebrüht oder roh auf den Grillrost kommen sollen. Denn für alle hat der Meister das richtige „Modell“ täglich frisch in der passenden Menge parat.

Egal, ob die Auswahl des Klassikers unter den Grillwürsten auf die eine oder andere Version fällt: So, wie sie der Champion aus Dertingen macht, schmeckt sie nicht allein den heimischen Wurstliebhabern am besten, auch die internationale Jury beim renommierten Wettbewerb der „Confrérie des Chevaliers du Gôute-Andouille de Jargeau“ konnte sich für die traditionellen Produkte erwärmen. Als Belohnung wurde Edwin Strauß eine Trophäe als internationaler Champion zuerkannt. Von seinen 16 zur Bewertung eingesandten Würsten erhielten 15 Gold, lediglich eine Wurstvariante brachte „nur“ Silber.