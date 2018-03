Qualität des Viertels steigt

Anzeige

Beuchert sagte zur Klarstellung: „Herr Kempf hat den Betrieb des Stadtstrandes für 2018 von sich aus abgesagt. Ein Antrag auf Fortführung des Stadtstrandes ging bei der Steg bis heute nicht ein.“ Unverständnis äußerte auch Gremiumsmitglied Werner Kozyra. „Da wurde ein regelrechter ,Shitstorm’ gegen Stadt und Steg losgetreten. Das ging eindeutig zu weit.“

Fortschritte gibt es beim ehemaligen Mainkaufhaus in der Hospitalstraße. „Das ist eine sehr spannende Baustelle. Der Abbruch ist soweit durch“, informierte Beuchert. Aller Voraussicht nach kann die bestehende Bodenplatte bleiben. Mit Abschluss der Abrissarbeiten übernimmt ein Investor.

Geplant ist die Errichtung von etwa 22 Wohnungen. Der Bauantrag ist bereits bei der Stadt Wertheim eingereicht. „Durch das neue Bauobjekt steigt die Qualität des ganzen Viertels, der Wert geht definitiv nach oben“, ist Stadtbaumeister Armin Dattler von der Maßnahme überzeugt.

Sehr erfreulich entwickelt sich auch das Wohnungsbauprojekt auf der Bestenheider Höhe. Dort entstehen zurzeit 45 Wohneinheiten. „Am 1. Juli wird das erste Haus mit acht Wohnungen bezogen. Sie werden gut vom Markt angenommen“, befand Edgar Beuchert. „Hier haben wir genau zum richtigen Zeitpunkt gebaut.“

Vorwärts geht es auch bei der Sanierung des ehemaligen Forstamts in der Grabenstraße. Die Steg wird das Gebäude komplett umbauen und insgesamt zehn Wohneinheiten schaffen. Sie konnte das Anwesen an der Ecke Grabenstraße 2 / Bismarckstraße 2 A nach längeren Verhandlungen mit dem Staatlichen Hochbauamt erwerben. Bei diesem Areal handelt sich um das ehemalige Fürstliche Bezirksforstamt, das ehemalige Fürstliche Finanzamt sowie die Bezirksbauinspektion.

In der Bismarckstraße 2 A befindet sich derzeit im Erdgeschoss noch die Bewährungshilfe des Landes Baden-Württemberg, die bis Ende März in das Gebäude des Amtsgerichts umzieht. Im ersten Obergeschoss gibt es eine Wohnung. Das restliche Gebäude Grabenstraße sowie der Zwischenbau stehen seit Jahren leer.

1,15 Millionen Euro für Sanierung

Es entstehen Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 58 und 130 Quadratmetern Größe. Für die meisten Wohnungen sollen Balkone angebaut werden. Die Sanierungskosten belaufen sich auf etwa 1,15 Millionen Euro. Der Kaufpreis schlägt mit 300 000 Euro zu Buche. Die Ausgaben sollen, unterstützt durch den Sanierungszuschuss, über die Miete refinanziert werden.

„Der Bauantrag ist bei der Stadt Wertheim eingereicht. Mit der Baugenehmigung rechnen wir etwa im Juni“, berichtete Beuchert. Sanierungsbeginn ist im Herbst. Für die Bauzeit sind zwölf Monate veranschlagt. Die Rückendeckung des Aufsichtsrats hat die Steg sicher, die Maßnahme wurde einstimmig befürwortet.

Das Anwesen in der Konrad-Adenauer-Straße 11 hat die WBW beim Kauf der Wohnsiedlung „Housing Area“ mit erworben. Das Gebäude wurde in den vergangenen 20 Jahren für Schulungen an verschiedene Firmen vermietet. „Der Bedarf ist rapide zurückgegangen, das Gebäude steht seit geraumer Zeit leer“, sagte Beuchert. Aus diesem Grund wird die WBW das Gebäude für Wohnungen nutzen.

Geplant sind sechs neue Einheiten. Für die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind Größen zwischen 59 und 125 Quadratmetern vorgesehen. Dazu kommen Kellerräume und Stellplätze für Fahrräder. Wo es umsetzbar ist, werden die Wohnungen mit breiteren Türen und größeren Bäder barrierefrei. Ebenerdig sind die Wohnungen bereits. Für die Umbaukosten veranschlagt die WBW etwa 900 000 Euro. Die Miete soll die Kosten refinanzieren. Mit der Baugenehmigung ist bis Herbst zu rechnen. Die Bauzeit dauert voraussichtlich 18 Monate. Dem Projekt stimmte der Aufsichtsrat zu. steg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018