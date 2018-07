„Queen of Metal“ gibt Vollgas

Anzeige

Sie gilt als die „Queen of Metal“: Rocksängerin Doro Pesch, vielen bekannt unter ihrem Künstlernamen Doro. Die „Königin der harten Musik“ spielt mit ihrer Band am heutigen Samstag um 20 Uhr auf der Burg in Wertheim. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Vor dem Hauptkonzert wird die Band „Bloodflowerz“ das Publikum in Stimmung bringen.

Rückblick in das Jahr 1984: Männer dominieren das Erscheinungsbild der Hardrock-Musik. Die junge Band „Warlock“ hat hingegen mit Frontfrau Doro Pesch eine der ersten Heavy-Metal-Sängerinnen. Vier Jahre und vier Alben nach dem erfolgreichen Debütalbum „Burning the Witches“ löst sich „Warlock“ auf, Doro startet ihre Solokarriere. Dazwischen steht die Künstlerin 1986 als erste Frau überhaupt auf der Bühne des legendären Mega-Festivals „Monsters of Rock“ in England.

Mittlerweile ist Doro 54 Jahre alt – und rockt unermüdlich weiter. Auf der Wertheimer Burg verspricht die Atmosphäre vergleichsweise familiär zu werden. Dem Publikum steht ein „majestätischer Abend“ bevor, die „Queen of Metal“ erscheint fast zum Anfassen nahe. Ganz sicher auf der Setlist steht dann Doros traumhafte Ballade „Für Immer“. Und natürlich hat sie alle weiteren großen Hits und Hymnen dabei, wie etwa „Burning The Witches“ oder „Raise Your Fists“.