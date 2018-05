Radabenteuer in Südamerika

Anzeige

Wertheim.Einen Multivisionsvortrag zugunsten der Stiftung „Bolivienhilfe Padre Obermaier“ hält Wolfgang Büttner heute um 21 Uhr auf der Burg Wertheim, bei schlechter Witterung im Saal des Wertheimer Kulturhauses. Wolfgang Büttner war bereits einige Male mit dem Rad in Südamerika unterwegs. Ausgehend von La Paz/Bolivien führte seine letzte Tour 3000 Kilometer durch Bolivien und den Norden Chiles.

Der Vortrag ist eine Kombination aus faszinierenden Bildern und Filmen, stimmungsvoller Musik und live erzählten Geschichten. Wolfgang Büttners Tour führte ihn auch an das Grab von Padre Obermaier in seiner Pfarrei von El Alto, der Millionen-„Vorstadt“ von La Paz. Dort hat der in Rosenheim geborene Padre in knapp 40 Jahren ein großes Sozialwerk entstehen lassen. Der Erlös des Abends geht an die Stiftung „Bolivienhilfe Padre Obermaier“.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Buchheim und an der Abendkasse. pm