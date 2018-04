Radfahrer prallt gegen Auto

Anzeige

Wertheim.Mit der Motorhaube eines Autos ist ein 15-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochmittag in Wertheim kollidiert.

Der Jugendliche war auf der Eichelgasse in Wertheim unterwegs, als er mit zu hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerweg auffuhr. Ohne auf eine Hofeinfahrt zu achten, passierte er die Stelle mit seinem Rad. Im selben Moment wollte eine 35-Jährige mit ihrem Audi vom Hof fahren. Zwar konnte sie noch rechtzeitig bremsen, jedoch prallte der Fahrradfahrer trotzdem gegen den Pkw. Der 15-Jährige konnte sich über die Motorhaube des Audis abrollen. Dabei verletzte er sich leicht. An dem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. pol