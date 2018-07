Radfahrer starb nach Kollision

Anzeige

Wertheim.Nachdem ein 75-jähriger Radfahrer am gestrigen Montag gegen 9 Uhr bei einem Unfall in der Eichelgasse in Wertheim schwer verletzt wurde, ist der Mann einige Stunden später in einer Klinik gestorben.

Ein 35 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Honda von Wertheim kommend in Richtung Eichel unterwegs. An der dortigen Ampelanlage im Bereich der Parkgarage „Altstadt“ wollte der Radfahrer in diesem Moment von links nach rechts die Fahrbahn überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Helfer und Rettungskräfte versorgten den Mann an der Unfallstelle. Dann brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.