Räte appellieren an Hundebesitzer

Anzeige

In nicht öffentlicher Sitzung hatte der Ortschaftsrat beschlossen, die Stadt um die Erschließung des nächsten Abschnitt „Tauberblick“ des Neubaugebiets zu bitten. Für dieses gebe es bereits zwei Bauinteressenten. Die entsprechenden Planungen bei der Verwaltung hätten begonnen.

Platzbedarf steigt

Es werde voraussichtlich zu einer Winterausschreibung kommen, so dass im Frühling 2019 mit der Erschließung begonnen werden kann. „Aufgrund der Entwicklung des bisherigen Baugebiets und den Ergebnissen der Wohnungsmarktanalyse wartet man nicht, bis alle vorhandenen Bauplätze verkauft sind“, erläuterte Sturm.

Insgesamt gibt es im nächsten Abschnitt 13 Bauplätze. Wie viele davon im ersten Schritte erschlossen werden, sei noch offen. Die Räte stellten dazu fest, dass viele Menschen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung wollen. Der Platzbedarf steige. Außerdem wollten Reicholzheimer auch im Ort bleiben und dort bauen.

Schlechter Zustand

Leidgeprüft sind die Dorfbewohner mit ihrer Tauberbrücke. Die Brücke weise schon wieder sehr viele Schlaglöcher auf, weshalb Reparaturarbeiten nötig seien, stellten die Räte fest.

Sebastian Sturm erklärte, der Landkreis als Straßeneigentümer werde dies wohl im Sommer durchführen lassen. Dazu sei erneut eine Sperrung erforderlich.

Als weiteren Problempunkt wurde die Landesstraße zwischen Bronnbach und Külsheim angesprochen. Sie sei in einem schlechten Zustand. Die Stadt Wertheim müsse hier Maßnahmen einfordern.

Durch Regengüsse wurde der Schotter auf dem Wanderweg von Reicholzheim Richtung Wertheim ausgespült. Angesprochen wurde, dass der Weg für eine Schotterung eigentlich zu steil sei und besser asphaltiert werden soll. Dies sei bei einem Wanderweg, erläuterte Sturm, rechtlich jedoch nicht möglich.

Ärgernis Hundekot

Wieder aufgegriffen wurde das Thema Hundekot. Unverständnis herrschte darüber, dass die Kotbeutel samt Inhalt in die Landschaft geworfen werden. Der Kunststoff verhindere den Abbau des Mülls. So appellierten die Räte an die Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner richtig zu entsorgen. Aktuell gebe es etwa 80 bis hundert Hunde im Dorf, zählte der Ortsvorsteher auf.

Er erinnerte noch einmal daran, warum man auf das Anbringen von Kotbeutelspendern und mehr öffentlichen Mülleimern bewusst verzichtet habe. Die Spender würden, so die Erfahrung, oft Vandalismus zum Opfer fallen. Öffentliche Mülleimer missbrauchten nicht wenige für den eigenen Hausmüll. Außerdem würden die Kotbeutel von vielen nicht bis zum nächsten Mülleimer getragen.

So appellierten die Vertreter wiederholt an alle Hundebesitzer, Kotbeutel mitzunehmen und die aufgesammelten Hinterlassenschaften zu Hause zu entsorgen.

Von einem Bürger wurden die automatischen Defibrillatoren (AED) im Ort angesprochen. Die Einwohner müssen wissen, dass sie an den Aufstellungsorten (Friedhof und Turnhalle) geholt werden können, auch wenn an anderer Stelle im Ort etwas passiere. Die Geräte könnten Leben retten

Angeregt wurde den AED in der Turnhalle nach draußen zu verlagern, dass er für alle zugänglich ist. Sturm erklärte, das Gerät dort sei für Veranstaltungen in der Halle angeschafft worden. Laut Vorschriften müsste dort einer vorhanden sein. Die Idee, den Standort mit einem Schild außen am Gebäude zu markieren, wurde aufgegriffen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018