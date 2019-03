Randalierender Radfahrer

Marktheidenfeld.Eine 22-jährige Fahrerin eines Opel Astra befuhr am Montag gegen 16.45 Uhr den Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Innenstadt. Sie musste verkehrsbedingt warten, da ein Autofahrer vor ihr aus einer Parklücke ausparkte. Plötzlich bemerkte sie einen Schlag und sah, wie ein Radfahrer von seinem Fahrrad fiel. Der war mit 2,12 Promille Alkohol auf der Luitpoldstraße unterwegs und auf den Parkplatz abgebogen. Wie sich herausstellte, war das Fahrrad beim Sturz gegen das Auto geschlagen und hatte eine lange Kratzspur im Lack verursacht. Der stark angetrunkene Mann ging dann schnurstracks in den Markt, um sich mit Alkohol zu versorgen. Kurze Zeit später stellte er sich vor Ort einer Polizeistreife. Bei der Unfallaufnahme rastete der amtsbekannte Marktheidenfelder aus unerklärlichen Gründen gegenüber den Beamten aus und wurde renitent. Mit Zwangsmitteln musste er deshalb in Gewahrsam genommen werden. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann schließlich wieder nach Hause gehen. pol

