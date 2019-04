Rasanter Schlagabtausch zwischen zwei ungleichen Frauen

Wertheim.„Gehen wir heute Abend essen oder in ein Kulturprogramm?“ Diese Frage mussten die etwa 50 Besucher am Samstagabend im Convenartis-Keller nicht beantworten. Denn die beiden Künstlerinnen des Duo „Duelle“, Marianne Blum und Marina Gajda, brachten einfach beides zusammen und backten auf der Bühne Waffeln für die Zuschauer. „Wo kriegen sie sowas? Kabarett und Waffeln – das würden Männer nie tun“, ist Blum überzeugt. Und dies war nicht das einzige, was dieses Kabarettprogramm des seit 18 Jahren gemeinsam tourenden Duos von anderen Veranstaltungen dieser Art unterschied.

Es ist ein Frauenkabarett, aber eines, das den Feminismus eher aufs Korn nimmt. „Wir sind nicht besser als ihr“, heißt einer der Songs, die Blum zu Gajdas Klavierbegleitung mit beeindruckender Stimme singt, in Richtung der Männer gerichtet. Dennoch werden die noch immer vorhandenen Ungleichheiten wie ungleiche Bezahlung im Programm „Die Waffeln der Frau“ nicht ausgespart, und dann wird es auch mal ernst auf der Bühne.

Doch vor allem geht es um den Schlagabtausch der beiden so unterschiedlichen Protagonistinnen. Hier die eine, dargestellt von Blum, die gefallen möchte und sich – wenn auch klagend – in das Frauenbild des Gut-Aussehens und Haushaltsführens fügt. Und dann ihr Gegenpart, die burschikose Marina Gajda, die sich nicht um Konventionen schert und ihr eigenes Ding durchzieht.

Backstage-Gespräche

Am Anfang fällt den Zuschauern – es sind auch Männer unter ihnen – das Bühnenbild auf. Denn hier kommt der Backstage-Bereich nach vorne. Mit Schminktisch – auf dem später die Waffeln gebacken werden – und Paravent. Hier kann man am Gespräch der beiden Frauen teilhaben.

Da regt sich die eine auf, dass Frauen lästern und man weibliche Solidarität eigentlich nur in Aquarellkursen findet. Deshalb macht die andere gleich einen Motorsägekurs. Die eine sagt „man“, die andere „frau“.

Zunächst geht es um Charme und gleich startete Blum eine solche Offensive gegenüber einem Herren in der ersten Reihe, den sie nachher sogar dazu bringt, mit ihr zu tanzen. Überhaupt wird das Publikum immer wieder eingebunden, ob nun Blum plötzlich quer über den Besuchern der dritten Reihe liegt oder sich Gajda der Zuschauer bedient, um ihrer Partnerin aufzuzeigen, was angeblich in der Pause über sie getuschelt wurde. Acht Frauen bekamen Umschläge mit Aussprüchen und somit wurde das Ganze interaktiv.

Seid lieb zueinander

Doch das Programm bleibt nicht in der zwischenmenschlichen Ebene, sondern wird auch politisch. Denn die beiden Künstlerinnen aus Fulda und Berlin haben eine Lösung für die weltweiten Krisen dieser Zeit: „Seid lieb zueinander“ heißt es in ihrem Lied und sie empfehlen, ihn einfach mal vor jeder UN-Sitzung abzuspielen.

Ein frustrierender Blick auf die Ungerechtigkeiten der Welt? Mitnichten. Viel zu groß ist die Spielfreude der beiden Frauen, die sich von einem eher gemächlichen Anfang im Lauf der Veranstaltung immer weiter steigerten. Denn die beiden Damen leben und lachen gerne. Und hauen sich dabei schon mal eine Torte ins Gesicht. Vielleicht waren die Themenwechsel teilweise etwas abrupt, aber umso mehr hatte man das Gefühl, unmittelbar auf der Bühne dabeizusein.

Und das nicht nur, wenn man den Dampf beim Öffnen des Waffeleisens sah und dann vielleicht sogar eine ergatterte. Und so sprach der letzte Song sicher der Stimmung der meisten Zuschauer aus dem Herzen: „Der Weltuntergang kann noch warten.“ nasch

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019