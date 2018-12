Realismus – Gestaltungswille – Zuversicht

Als „solide, ausgewogen und investitionsfreudig“ bezeichnet Bürgermeister Wolfgang Stein den Haushaltsplan der Stadt für das Jahr 2019. Er wurde einstimmig angenommen.

Wertheim. Die letzte Sitzung des Wertheimer Gemeinderates in diesem Jahr hatte es in sich. Mit insgesamt 15 Tagesordnungspunkten war sie vor allem mit „Schwergewichten“ wie dem Haushalt für das Jahr 2019 oder den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und der Erhöhung der Vergnügungssteuer gespickt.

Die Merkmale

„Ich sehe in dem Haushalt 2019, wie er heute vor Ihnen liegt, drei Merkmale: gesunden Realismus, Gestaltungswillen und Zuversicht“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein. Er übernahm die Vorstellung des Haushaltes in Vertretung für den erkrankten Oberbürgermeister Stefan Mikulicz zum zweiten Mal.

„Die Bürger können darauf vertrauen, dass der Haushalt nicht nur fiskalisch, sondern auch politisch auf sicheren Beinen steht“, so Stein. Das abschließend einhellige Abstimmungsergebnis des Gemeinderates untermauerte diesen Satz am Ende der Haushaltsberatung.

Stein nutzte die Chance, um auf ein erfolgreiches Jahr zurückzublicken. Beispielhaft nannte er die Wiedereröffnung der Polizeihochschule auf dem Reinhardshof, die Inbetriebnahme der Außenstelle des Regierungspräsidiums im alten Eichamt oder des Standorts der SRH-Hochschule.

Der letzte seiner Art

Der Bürgermeister verwies darauf, dass dies der letzte Haushalt in dieser Wahlperiode sei und zudem der letzte, der nach dem Kameralistikverfahren erstellt wurde.

Vor allem aber unterstrich er die Bedeutung der vorangegangenen Klausurtagung, an deren Ende ein einstimmiger Empfehlungsbeschluss zum Haushalt 2019 stand.

Ausdrücklich würdigte Bürgermeister Wolfgang Stein die dabei vorherrschende hohe Diskussionskultur. Im Detail erläuterte er noch einmal die Schwerpunkte der Stadtentwicklung, die durch entsprechende Investitionen in den Focus gerückt werden.

Eine wichtige Aufgabe für 2019 ist die wohnortnahe und bedarfsgerechte Kinderbetreuung. So werden die Erweiterungen der Einrichtungen an vier Standorten fortgesetzt, und „für den Engpass in Kembach-Dietenhan arbeiten wir ebenfalls an einer Lösung“.

In Sachen Schulbildung versprach Stein die Einberufung einer Schulentwicklungskommission. Auch die Bildung eines Konzepts für ein Familienzentrum in Bestenheid steht auf der Agenda für 2019.

Ein großes Thema seiner Haushaltsrede nahm der Bereich der Sportanlagen ein.

„Soziales Miteinander braucht Orte, an denen die Menschen sich begegnen können“, sagte Stein. Zum Bau des Hallenbads in Bestenheid meinte er: „Das wird nicht morgen passieren, sondern eher übermorgen.“ Dabei sprach er von einer mittelfristigen Finanzplanung.

Schnelles Internet, Wohnungsbau, Flächen für Firmen-Neuansiedelungen, der Umwelt- und Klimaschutz, die Stärkung der Innenstadt, die Gewinnung von Fachkräften oder der Ausbau Wertheims als Kulturstandort sollen auch im kommenden Jahr gestärkt werden.

Eine Balance

„Alle diese Handlungsfelder berücksichtigt der Haushalt 2019 in angemessener Weise. Er hält die Balance zwischen dem Bewahren und Erneuern, zwischen Wünschenswertem und Machbaren.“ Bürgermeister Wolfgang Stein bezeichnete den Haushalt als „Kursbuch für die Entwicklung unserer Stadt“. Deshalb dankte er am Ende seiner Rede allen Beteiligten. „Wertheim steht gut da. Und daran wollen wir weiterhin arbeiten“, lautete sein Versprechen.

