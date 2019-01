Recht auf soziale Teilhabe

Wartberg/Reinhardshof.Von einer Wahlkampfveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Am vergangenen Sonntag besuchte Oberbürgermeister-Kandidat Wolfgang Stein die Bürgerschaft vom Wartberg und dem Reinhardshof sowie die Bewohner des Seniorenwohnheims Altera.

Wolfgang Stein erinnerte noch einmal an die Kooperation mit dem Diakonischen Werk. Hier wurde im vergangenen Frühjahr das Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof eröffnet. Nach dem Aufbau hauptamtlicher Beratungsangebote würden sich nun nach und nach auch Treffpunkte und Begegnungsmöglichkeiten auf ehrenamtlicher Basis etablieren. Das Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof werde als ein wichtiger Baustein des neuen Kirchenzentrums Wartberg entstehen, so Stein.

Der Gemeinderat habe zugestimmt, dass Stadt und Kirche das Gebäude gemeinsam sanieren und nutzen könnten. Darüber hinaus setze er sich persönlich ein, verschiedene Landeszuwendungen zu erhalten, um dann Mitte 2019 mit der Sanierung beginnen zu können. In dem Dreieck von Kindergarten, Schule und Kirche entstehe eine neue „soziale Mitte“ des Stadtteils Wartberg, worauf man sehr stolz sein könne. Dieses Projekt habe landesweit als Vorzeigeprojekt für Aufsehen gesorgt und spiegele die sehr gute Zusammenarbeit der Stadt mit den beiden großen Kirchen wider.

Dies sehe er als Fortsetzung der guten, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Kirchen als großen Erfolg an. Sein Glaube sei ihm sehr wichtig, so Wolfgang Stein weiter, und deshalb sei es ihm eine Herzensangelegenheit die verschiedenen Kooperationen auch künftig fortzusetzen. „Die Kirchen sind ein Pfeiler in unserer Gesellschaft“, so Stein in seinem deutlichen Bekenntnis zu dieser bewährten Partnerschaft. Aber auch die ältere Generation habe ein Recht an sozialer Teilhabe. Man müsse neue Modelle denken, wie zum Beispiel die von ihm initiierte geplante Tagespflege am neuen Krankenhaus durch das DRK. Weiterhin müsse man sich über Modelle des betreuten Wohnens, auch in den Ortschaften Gedanken machen. Die Unterstützung seniorenorientierter Projekte seien ihm dabei eine Herzensangelegenheit.

Gerade für älter Menschen, welche ein Leben lang in einer Dorfgemeinschaft gelebt haben, sei die Möglichkeit einer möglichst wohnortnahen oder besser noch im gewohnten Umfeld zu gestaltenden Pflege das bestmögliche Konzept. „Respekt vor dem Alter ist gelebte Nächstenliebe“, so Wolfgang Stein abschließend. Schließlich war die Sicherung der Hausärzteversorgung in Wertheim ein großes Thema, dem man sich zukünftig annehmen müsse. Es gelte hier neue Wege zu beschreiten, junge Ärztinnen oder Ärzte zum Arbeiten und Leben auf dem Land zu bewegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019