Rechtschreibgefühl statt Rechtschreibregeln lernen

Reicholzheim.„Nach der IQB-Bildungsstudie 2016 erreichen 22,1 Prozent aller Viertklässler in Deutschland nicht den Mindeststandard im Rechtschreiben. Das ist mehr als jedes fünfte Kind. Der Streit über die Ursachen schlägt hohe Wellen, aber entscheidend für alle Schüler ist, dass sie auf eine sinnvolle Art und Weise üben“, begann Detlef Träbert seinen Vortrag in der Grundschule in Reicholzheim.

Der Pädagogik-Autor war schon mit unterschiedlichen Themen in Reicholzheim zu Gast. Diesmal ging es um Verfahren für Kinder mit Rechtschreibschwäche, die diese Schwäche in eine Stärke umwandeln. Träbert hat als Hauptschullehrer für das Fach Deutsch schon seit den 80er Jahren nach Wegen gesucht, Kindern das Rechtschreiben erfolgreicher zu vermitteln.

So entwickelte er durch genaues Beobachten seiner rechtschreibschwachen Schüler eine praktikable Methode. Weitere Anregungen erhielt er von Hiltraud Prem und ihrem Buch „Eine vergnügte Ballonfahrt ins Leseland“.

„Schubs-Methode“

Heute sind bundesweit bereits 120 Lerntherapeuten in der Anwendung der „Schubs-Methode“ qualifiziert. Der Kölner Schulberater zeigte humorvoll und leicht verständlich auf, wie das häusliche Rechtschreibtraining erfolgversprechender gestaltet werden kann. Seiner Beobachtung nach haben Kinder auf dem Land weniger mit Rechtschreibschwäche zu tun, als Stadtkinder. Er machte dafür die mangelnde Bewegung verantwortlich. „Wer sich viel draußen bewegt, lernt leichter“, war seine Aussage. „Im Gleichschritt zu lernen hilft nicht allen Kindern“.

Deshalb müsse das individuelle Lernen viel mehr in den Unterricht Einzug halten, forderte der Pädagoge, der lange im Schulberatungsdienst in Baden-Württemberg gearbeitet hat. Er gab den anwesenden Lehrern wertvolle Tipps für ihren Unterricht. Man solle bei Kindern besser ein Rechtschreibgefühl entwickeln als eine Rechtschreibregel.

Konzentration und Bewegung

Für das Üben zu Hause empfahl Träbert feste Zeiten in einen Kalender einzutragen. Dann könne das Kind um diese Termine herum etwas mit seinen Freunden ausmachen.

Bei der Schubs-Methode empfiehlt er dreimal in der Woche jeweils 15 Minuten zu üben. Dabei soll man vier Minuten konzentriert arbeiten und sich dann eine Minute bewegen. Dann falle die Konzentrationsfähigkeit höher aus. Wichtig seien Lob und Ermutigung und eine störungsfreie Umgebung. „Handys und Telefone müssen beim Üben ausgeschaltet sein“. Man müsse das Kind immer mit einem Erfolgserlebnis aufhören lassen, damit es bei nächsten Mal wieder mit Freude zum Lernen kommt.

Dann stellte er die zehn Schritte der Schubs-Methode vor, um ein Wort korrekt zu lernen und dauerhaft zu behalten. Die elterliche Bezugsperson sammelt in einer Dose auf einer Losezettel-Sammlung die beim Kind als fehlerhaft festgestellten Wörter. Dabei schreibt man je ein Wort in Druckschrift auf einen Zettel und legt es in die Dose.

Lernen aus der Dose

Das Kind zieht dann drei bis fünf Zettel, je nach Vermögen, und diese Worte werden intensiv geübt. Das Elternteil schreibt das gezogene Wort auf einen extra Zettel, oder die Lehrkraft an die Tafel, und lässt das Kind das Wort von hinten her abbauen. Also erst den letzten Buchstaben lesen, dann den vorletzten und so weiter. Alle anderen Buchstaben müssen dabei abgedeckt sein.

So lernt man Wort für Wort nicht nur nach den Buchstaben, sondern auch in Lautschrift. Denn das Kind muss jedes Mal sagen, wie der Buchstabe heißt und wie er ausgesprochen wird.

Schreiben in die Luft

Wenn das fehlerfrei klappt, soll das Kind das Wort mit dm Finger auf die Tischplatte schreiben und dann nach Silben „tanzen“, also jede Silbe durch eine Wellenbewegung mit dem ausgestreckten Arm darstellen und gleichzeitig einen Schritt zur Seite machen.

Wenn auch das fehlerfrei klappt, wird das Wort mit dem Finger an die Wand und die Decke geschrieben. Wobei dies nicht wörtlich zu nehmen ist. Man schreibt einfach in die Luft. Gleiches kommt dann nochmal mit dem „Nasenpinsel“, also Schreiben des Wortes mit der Nase. Ebenfalls in die Luft.

Danach wird das betreffende Wort in eine „liegende Acht“ mit dem Finger in jeweils eine Hälfte geschrieben. Dabei ist darauf zu achten, dass der Kreuzungspunkt der Acht im Bereich des Bauchnabels liegt. Klappt auch dies, darf das Kind das Wort auf eine Karteikarte in Schreibschrift schreiben und in eine weitere Dose legen.

Hieraus erfolgt eine Lernzielkontrolle durch ein Wortdiktat zum Anfang der Übungsviertelstunde. „Sie werden sehen, der Stapel in der einen Dose wird immer kleiner und der mit den Karteikarten immer größer“. Wenn das Kind die Wörter der Karteikarten fünfmal richtig geschrieben hat, kann man die Karteikarte „beerdigen“ lassen. Dann hat das Kind das Wort für immer im Gedächtnis, ist sich Träbert sicher.

Wörterkrankenhaus

Wenn Fehler bei einem Wort immer wieder auftauchen, bekommen diese Worte eine Spezialbehandlung. „Manche Wörter sind besonders krank und müssen ins Wörterkrankenhaus“.

Dies ist ein Plakat an der Wand der Kinderzimmertür. Immer bevor man das Licht ausmacht zum Schlafengehen des Kindes, soll es das Wort von hinten abbauen.

So werden auch schwere Worte dauerhaft eingeübt, ist sich Träbert sicher. Die Eltern und Lehrer wollen das System auf jeden Fall ausprobieren und sind ganz gespannt, wie ihre Kinder darauf reagieren. mae

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018