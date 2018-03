Rege in Aus- und Weiterbildung investiert

Anzeige

Neben dem Blick in die Zukunft schaute der Verein bei der Mitgliederversammlung auch auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Die Helfer leisteten in der Summe über 1400 ehrenamtliche Stunden. Bei drei Blutspendeterminen wurden insgesamt 305 Spenden gesammelt. Vor allem standen darüber hinaus Sanitätsdienste bei Sport- und Festveranstaltungen auf dem Dienstplan.

Die Bereitschaft war 2017 vermehrt außerorts im Einsatz. So wurde unter anderem auf der Michaelismesse in Wertheim, bei Veranstaltungen auf der Burg in Wertheim sowie auf dem Weinfest in Dertingen Dienst geleistet. Im Ort wurde das alljährliche Volleyballturnier „Bettingen Open“ sanitätsdienstlich abgesichert. Ebenfalls waren zahlreiche Helfer an zwei Wochenenden in der „Erwin Hymer World“ im Einsatz. Unterm Strich standen 2017 über 340 Stunden Sanitätsdienst zu Buche.

Angebote in Anspruch genommen

Die Helfer-vor-Ort-Gruppe war 30 mal im Einsatz, um vor Eintreffen des Rettungsdiensts qualifizierte Erste Hilfe zu leisten. Alarmierungsgründe waren vor allem Kreislaufprobleme, etwa Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch zu drei Verkehrsunfällen und einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen wurde man gerufen.

Die Gruppe rückte seit ihrer Aktivierung in 2009 bis heute zu insgesamt 190 Einsätzen aus. Die HvO-Gruppe weist ausdrücklich darauf hin, dass im Notfall immer die 112 zu wählen ist. Die Helfer-vor-Ort werden dann von der Rettungsleitstelle zusammen mit dem Rettungsdienst alarmiert.

Die Bereitschaft traf sich im vergangenen Jahr zu neun Übungsabenden. Themen waren unter anderen die jährliche Rezertifizierung des Defibrillators, Atemnot, Sportverletzungen und eine Sprechfunkausbildung.

Zusätzlich wurde das Ausbildungsangebot des Kreisverbandes in Tauberbischofsheim rege in Anspruch genommen. So wurde die Fachdienstausbildung „Sanitätsdienst“ von drei Mitgliedern absolviert. Auch wurden diverse Kurse zur Fortbildung für Leitungs- und Führungskräfte besucht. Der Ortsverein hat in der Summe 524 Stunden in die Aus- und Weiterbildung seiner Bereitschaft investiert.

Das Jugendrotkreuz, das aktuell sieben Mitglieder zählt, traf sich zu 37 Gruppenstunden. Auf dem Programm standen – neben der Ersten Hilfe – vor allem soziale Themen, die den Kindern spielerisch nähergebracht wurden. Höhepunkte waren der Besuch der Rettungswache in Tauberbischofsheim und eine gemeinsame Übung mit der Jugendfeuerwehr im Kindergarten Bettingen. Das Jugendrotkreuz ist immer auf der Suche nach Nachwuchs. Gruppenstunde ist dienstags um 18.15 Uhr im DRK Heim in Bettingen.

Ehrungen

Wie jedes Jahr wurden zahlreiche Frauen und Männer für ihre langjährige Mitgliedschaft im Ortsverein geehrt. Vollzogen wurden die Ehrungen von Kreisbereitschaftsleiterin Manuela Döhner, dem stellvertretenden Kreisgeschäftsführer Hilmar Keller und dem Vorsitzenden des Marco Genise.

Für 55 Jahre Vereinstreue wurden Brigitte Diehm, Traude Diehm und Gerhard Schmitt ausgezeichnet. Ein Präsent für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Gerda Bartsch, Heinz Betzel, Horst Betzel, Jürgen Diehm, Manfred Horun, Walter Klüpfel, Ernst Schmitt, Sieglinde Schmitt, Günther Uhlschmied sowie Helmut Weber.

45 Jahre im Verein sind Ute Kerth, Volker Elges und Karl Segner. Eine Urkunde für 30-jährige Zugehörigkeit erhielten Tanja Barnik und Uwe Heitmann.

Zusammenarbeit gelobt

Kreisbereitschaftleiterin Manuela Döhner sowie Hilmar Keller würdigten die große Aktivität des Vereins auch außerhalb Bettingens und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute. Rebecca Treu vom DRK-Ortsverein Dertingen betonte die reibungslose Zusammenarbeit bei den Blutspendeterminen.

Sebastian Friedrich, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bettingen, lobte die gute Kooperation bei den gemeinsamen Einsätzen. Ortsvorsteherin Songrit Breuninger zeigte sich sehr dankbar für das Engagement des Vereins.

Der Vorstand würdigte die geleistete Arbeit aller Helfer und blickte optimistisch in die Zukunft, was die gute Zusammenarbeit angeht. drk

