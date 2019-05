Regionaler Bauernmarkt

Bad Mergentheim.Bunte Unterhaltung, Informationen und eine Vielfalt an regionalen Produkten erwarten die Besucher des Regionalen Bauernmarkts am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr im Bad Mergentheimer Kurpark. Bereits zum 16. Mal, wird diese Veranstaltung von der Kurverwaltung Bad Mergentheim zusammen mit dem Landfrauenverband Main-Tauber-Kreis, dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis und dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis organisiert. Bei dem Regionalen Bauernmarkt stellen vorwiegend Anbieter aus dem Main-Tauber-, dem Hohenlohe-Kreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall ihre Produkte vor. Auch bäuerliche Familienbetriebe und Vermarktungsgemeinschaften bieten im Kurpark und in der Wandelhalle ihre Produkte an. Von 11 bis 12.30 Uhr sorgen die Krensheimer Musikanten im Musikpavillon für Unterhaltung. Dann stellt das Kur- und Salonorchester Hungarica sein Können unter Beweis. Ein Bastel- und Malangebot für Kinder ergänzt das Programm. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019