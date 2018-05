Reicholzheimer im Fernsehen zu sehen

Anzeige

Reicholzheim.„Landesschau Baden-Württemberg“ sendet am heutigen Dienstag einen Wetterbeitrag aus Reicholzheim.

Hier trifft Landesschau-Wetterreporter Harry Röhrle auf Rainer Schmidt, dessen Aprilwetteraufnahme im Rahmen der Fotoaktion „Ihr Wetterfoto in ‚Landesschau Baden-Württemberg‘“ als Wetterfoto des Monats April gekürt wurde. Darauf zu sehen: Der Reicholzheimer First in der Abendsonne.

Wie Reicholzheimer Rainer Schmidt die Abendstimmung am Weinberg eingefangen hat und was das Wetter für die nächsten Tage verspricht, erfahren die Zuschauer in der Sendung zwischen 18.45 und 19.30 Uhr. swr