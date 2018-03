Reinhard Wamser engagiert sich seit 50 Jahren

Anzeige

Erfolgreicher Züchter

Im Anschluss daran folgten die Ehrungen: Gewürdigt wurden Fritz Cziganek für sechsjährige Amtstätigkeit als Vorsitzender, Siegfried Ortolf für sechsjährige Amtstätigkeit als stellvertretender Vorsitzender sowie Michaela Kleinschmidt für sechsjährige Tätigkeit in ihrer Funktion als Schriftwartin.

Für zehnjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Hans Mrosek, Michael Schmitt und Astrid Schmitz geehrt sowie Herbert Hehn für 45 Jahre. Für 50 Jahre Vereinstreue wurde schließlich Reinhard Wamser geehrt.

Reinhard Wamser trägt das Hundeführer-Sportabzeichen in Gold und war ein sehr erfolgreicher Züchter von Deutschen Schäferhunden unter dem Zwingernamen „vom Raubach“. Wamser hat mit seinem Engagement maßgeblich zum Erfolg des Vereins beigetragen.

Stellvertreter gibt Amt ab

Schließlich standen noch Neuwahlen an. Ausgeschieden ist Siegfried Ortolf als stellvertretender Vorsitzender. In dessen Amt wurde Jürgen Dölger gewählt. Darüber hinaus wurde das Amt eines zweiten Beisitzers durch Nora Kleinschmidt neu vergeben. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. sv

