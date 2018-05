Reise mit „alten Schinken“ und Ohrwürmern

Anzeige

Sonderriet.Auf Initiative von Rudi Sack und seiner Frau Christa veranstaltete der Gesangverein Eintracht Sonderriet ein Wirtshaussingen. Mangels eines tatsächlich existierenden „Wirtshauses“ im Dorf fand es in der Mehrzweckhalle statt. Etwa 70 sangesfreudige Besucher sind der Einladung gefolgt und erlebten einen vergnüglichen Gute-Laune-Mitsingabend.

Begleitet von Werner Eirich (Bettingen) am Akkordeon und Werner Müller (Zimmern) an der Gitarre verstand es „Vor-Sänger“ Hermann Wagner (Altfeld) vom ersten Ton an, das Publikum zu begeistern. Zur Einstimmung unterstützten die „Blauen Jungs“ Walter Holzhäuser (Dertingen), Josef Nachtmann (Bettingen), Heinz Matschiner (Glashofen), Werner Müller (Zimmern) und Franz Störger (Altfeld) die drei Hauptakteure und brachten die Gäste in Sangesstimmung.

Auf jedem Tisch lagen Liederhefte aus. Das Publikum sollte sich hieraus „seine“ Lieder aussuchen. Die Auswahl war groß und reichte von Heimat- und Wanderliedern über Soldaten-, Abschieds- und Liebeslieder. Kurz gesagt fanden sich alle bekannten Volkslieder im Heft wieder. Erklärter Zweck des Abends und Motivation der Musikanten war schließlich, dafür Sorge zu tragen, dass das alte Liedgut nicht in Vergessenheit gerät.