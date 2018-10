Reisefilm über Äthiopien

Wertheim.Die Spuren alttestamentarischer Geschichte finden sich in der Kaiserstadt Axum (Äthiopien), wo ein Mönch die heilige Bundeslade sein Leben lang bewacht. Die Königin von Saba baute hier ihren Palast. Die Herrscher des Mittelalters ließen unterirdische Kirchen in den roten Tuffstein schlagen: die Felsenkirchen von Lalibela. Die Reise geht weiter zum Tana-See und nach Harar, der alten Pilgerstadt. Ein Besuch bei Karl-Heinz Böhms Projekt „Menschen für Menschen“ zeigt, was alles möglich ist, wenn Menschen sich sinnvoll unterstützen. Der Film ist am Sonntag 21. Oktober, 16 uhr, Montag, 22. Oktober, um 201.15 Uhr und Mittwoch, 24. Oktober, um 18.30 Uhr im Roxy zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018