Reiter entführen mit ihren Pferden in die Filmwelt

Wartberg.Hoch zu Ross entführten die Reiter des Reit- und Fahrvereins Wertheim die Zuschauer in die Welt der Kinder- und Familienfamilie. Mit Kostümen, Schminke und großer Reitkunst begeisterten Kleine und Große beim Nikolausreiten am Sonntag in der Reithalle des Vereins am Wartberg.

Moderiert wurde der Nachmittag von Meike Fertig, verkleidet als weiße Prinzessin auf ihrem Pferd Diego. Das Programm eröffneten die „Minions“. Die drei- bis sechsjährigen Kinder des Angebots „spielend Reiten lernen“ zeigten Übungen aus ihrem Training. Beim Aufsitzen, geführten Reiten und dem Umgang mit dem Zügel bewiesen sie, was sie gelernt hatten. „Die Schöne und das Biest“ zählt zu den bekanntesten Liebesgeschichten der Film- und Märchenwelt. Ein Biest, das zu Pferd um eine hübsche Reiterin warb, ist jedoch einmalig. Am Ende gelang es dem Biest, das Herz seiner Traumfrau zur erobern und beide ritten Seite an Seite davon.

Die „Voltis“ zeigten, Piraten bestehen nicht nur auf hoher See, sondern sind auch wahre Akrobaten zu Pferd. Als Jack Sparrow aus Fluch der Karibik begaben sich die jungen Voltigierer in der Reithalle auf Schatzsuche. Am Übungsbock und auf dem Rücken des Pferds zeigten sie ihre Figuren.

Auch wenn sie die Halle ohne Schatz verlassen mussten, als Lohn erhielten sie, wie auch alle anderen der rund 60 Mitwirkenden des Nachmittags, viel Applaus.

Formationen und Kunststücke

Ob klein oder groß, haarig oder glatt: Die bunten Monster der „Monster AG“ zeigten beim Formationsreiten ihr Können. Auch die weiteren Nummer überzeugten mit gelungenen Formationen und Kunststücken auf dem Rücken der Pferde. So tauchten die Gäste gemeinsam mit „Arielle der Meerjungfrau“ in die Unterwasserwelt ein. Mit dem Löwen, dem Maut und natürlich „Sit“ ging es bei „Ice Age“ zurück in die Kälteepochen der Erde. In bekannten Gelb kamen die Simpsons daher. Die Kindergruppe zeigte als „Aristocats“ im Katzenlook ihr Können.

Auch der tollkühne Held Schreck stattet dem Nikolausreiten einen Besuch ab. Passend zur nahen Weihnachtszeit gab es reitende Weihnachtsbäume zu bestaunen.

Sportlich zeigten sich auch die Hunde der Agilitygruppe Erftal aus Eichenbühl. Als „Susi und Strolch“ bewiesen sie ihre Fitness im Parcours. Die Gruppe trainiert im Winter regelmäßig in der Halle des Reitvereins. Maren Albert, Vorsitzende des Reitvereins, dankte allen Mitwirkenden und Helfern.

Besonderen Dank hatte sie für Julia Keiling in der Maske und Pascal Pecher an der Tontechnik. Nach dem Programm konnte der Nachwuchs Ponys führen und sich mit diesen weihnachtlich eingerahmt fotografieren lassen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018