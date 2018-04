Renovierter Hammerflügel erklingt

Anzeige

Homburg.Das nächste Konzert in Schloss Homburg am Main am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr widmet sich einem besonderen Hammerflügel. Die Restaurierung des Instruments aus dem Jahr 1815 wurde kürzlich abgeschlossen.

Erbauer ist Theodor Haug

Erbauer des Flügels ist der Stuttgarter Instrumentenmacher Christoph Theodor Haug. Er verfügte über neueste Erkenntnisse der Mathematik und der Akustik, da sein Vater und Bruder an der Hohen Karlsschule in Stuttgart Mathematik und Physik unterrichteten. Sie erklären die außergewöhnliche Klangqualität des Instruments.

Dieses war für die Familie des hoch angesehenen Karl Ludwig von Woellwarth bestimmt, der als badischer Staatsminister, dann als Gesandter in Regensburg und Wien agierte.