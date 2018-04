Reparieren statt wegwerfen

Anzeige

Marktheidenfeld.Defekt, aber zu schade zum Wegwerfen? Am Donnerstag, 19. April, steht Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Terminkalender. Dann öffnet das Repair-Café in Marktheidenfeld wieder seine Pforten. Zusammen mit Experten wird versucht, defekte Elektrogeräte, Fahrräder und andere Dinge wieder instand zu setzen. Die Veranstaltung findet in lockerer und geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen statt.

Das Repair-Café ist eine Initiative des Bund Naturschutz Main-Spessart in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Marktheidenfeld, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter. Es befindet sich im Jugendzentrum „MainHaus,“ Lengfurter Straße 26, und ist am 19. April bon 17 bis 20 Uhr geöffnet. Letzte Annahme von Geräten und Fahrrädern ist um 19.30 Uhr.