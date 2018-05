Resistente Erreger

Anzeige

Wertheim.Eine Tagung für medizinisches Fachpersonal zum Umgang mit Multiresistenten Erregern (MRE) wird am Mittwoch, 16. Mai, um 16 Uhr im Arkadensaal des Rathauses Wertheim angeboten. Experten aus der Praxis werden den Umgang mit MRE aus verschiedenen Blickwinkeln des Gesundheitswesens betrachten. Anschließend besteht die Möglichkeit, Erfahrungen austauschen sowie Fragen zu stellen. Bakterien sind „Überlebenskünstler“ und können eine Widerstandsfähigkeit gegen Antibiotika entwickeln. Durch den vermehrten Einsatz von Antibiotika bei Mensch und Tier sowie durch fehlerhafte Anwendung von Antibiotika haben sich einige Erreger so verändert, dass sie gegen fast alle der gängigen Antibiotika resistent geworden sind. Sie sind multiresistent. Wie kann damit in der Praxis umgegangen werden? Diese Frage ist das zentrale Thema der Fachtagung.

Aus Sicht des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis gewinnt das Thema Multiresistente Erreger immer mehr an Bedeutung. Deshalb hat die Veranstaltung eine fachkundige Versorgung und Aufklärung von betroffenen Patienten zum Ziel, wodurch zur Patientensicherheit und öffentlichen Gesundheit beigetragen werden soll.

Interessierte können sich bis Mittwoch, 9. Mai bei der Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz des Gesundheitsamtes unter der Telefonnummer 0 93 41/82 55 82 oder per E-Mail an daniela.glaser@main-tauber-kreis.de verbindlich anmelden. lra